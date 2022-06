Ultimo saluto alla piccola Elena Del Pozzo nel pomeriggio di mercoledì 22 giugno nella Cattedrale di Catania: a celebrarli l’arcivescovo, monsignor Luigi Renna. A Mascalucia, il comune in cui la bambina di 5 anni è stata uccisa dalla madre reo confessa, Martina Patti, è stato proclamato il lutto cittadino. Sospese tutte le manifestazioni pubbliche in programma e bandiere esposte a mezz’asta in tutte le sedi comunali. A stabilirlo con un’ordinanza è stato Vincenzo Magra, sindaco del centro cittadino in provincia di Catania. Per dare a tutti la possibilità di seguirla, è stato deciso di trasmettere la funzione in diretta sui canali Youtube e Facebook della Diocesi di Catania e in Tv su Telecolor.

“E’ doveroso – ha detto il primo cittadino – rappresentare alla famiglia di Elena, la vicinanza e la solidarietà da parte dell’intera cittadinanza, anche in forma pubblica e istituzionale, in segno di rispetto e di profonda partecipazione al profondo dolore dei parenti della piccola e di tutta la comunità”. L’Amministrazione ha invitato, inoltre, “i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni sportive a esprimere la propria partecipazione al lutto cittadino con la sospensione delle attività, in segno di cordoglio”, in concomitanza con i funerali.