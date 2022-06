Un set pari. Pietrangeli contro il padel, Panatta contro Pietrangeli. I due miti del tennis italiano scendono in campo, questa volta su un immaginario campo di padel, la moda del momento. Nei giorni scorsi Pietrangeli aveva bollato questo sport come “il trionfo delle pippe“, ieri è toccato al vincitore del Roland Garros del 1976 intervenire sulla questione, criticando l’uscita del suo ex collega: “Macché trionfo delle pippe. Non sono per niente d’accordo con Pietrangeli e non capisco come gli sia venuto in mente di andare a rompere le scatole a quelli che si divertono con il padel, sminuendolo. Poteva farne a meno – ha aggiunto – Sono sicuro che il padel diventerà presto uno sport olimpico“.