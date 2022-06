circolazione virale si fa sempre più sostenuta sotto la spinta di Omicron 5 e l’Italia torna a sfondare quota 60mila casi in 24 ore, 62.704 tra i 292.345 tamponi processati, di cui 235.719 test rapidi. Non si registravano così tanti infetti scoperti da inizio maggio. L’incidenza è al 21,4%. I decessi riportati sono 62. Si consolida anche l’inversione di tendenza riguardo il saldo ingressi-uscite dai reparti di area medica con 218 pazienti Covid in più in un giorno, mentre le terapie intensive calano di 3 posti letto occupati in un giorno da 25 ingressi. Lasi fa sempre più sostenuta sotto la spinta die l’Italia torna a sfondare quota 60mila casi in 24 ore, senza contare il gran numero di persone che accertano la propria positività attraverso test fai-da-te e quindi non risultano nel bollettino . I nuovi casi diagnosticati ufficialmente sono statitra i 292.345 tamponi processati, di cui 235.719 test rapidi. Non si registravano così tanti infetti scoperti da inizio maggio.. Iriportati sono. Si consolida anche l’inversione di tendenza riguardo ildai reparti di area medica conin più in un giorno, mentre le terapie intensive calano di 3 posti letto occupati in un giorno da

La settimana inizia quindi con un chiaro peggioramento del quadro epidemiologico, evidente dal confronto con la settimana scorsa: confrontando i giorni lunedì-martedì con il 13-14 giugno si nota una netta crescita dei casi, passati da 49.485 a 79.275, in aumento anche ingressi in terapia intensiva (da 38 a 48), decessi (da 114 a 121) e peggiora il saldo ingresso-uscite dall’area medica (da +81 a +405).

Ad oggi nei reparti risultano 4.803 pazienti Covid ricoverati e altri 206 vengono assistiti in area medica. In isolamento domiciliare si trovano 594.921 contagiati per un totale di 599.930 attualmente positivi. Dall’inizio della pandemia sono quasi 18 milioni i casi accertati (17.959.329). In 17.191.557 sono già guariti o sono stati dimessi (+37.921 in 24 ore) e altri 167.842 sono deceduti. La Lombardia con 9.900 nuovi casi è la regione con l’incremento maggiore, seguita da Lazio (7.549), Veneto (6.452) e Campania (6.018). Oltre 5mila casi anche in Sicilia (5.559) e in altre dieci si segnalano più di 1.000 casi.