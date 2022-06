L’assalto di milioni di cavallette sta devastando almeno 30mila ettari di coltivazioni in Sardegna. A lanciare l’allarme è la Coldiretti, secondo la quale di questo passi si arriverà presto alla perdita di 50mila ettari. Viaggiando in auto lungo la statale 131, nel tratto tra Ottana e Sedilo, le cavallette si scontrano contro il parabrezza delle auto, e in molte muoiono nell’impatto