Gli sciami di cavallette che da giorni ormai hanno invaso alcuni paesi della Sardegna, stanno divorando campi e coltivazioni. In questa villa a Ottana hanno assalito l’uliveto e rovinato tutti i frutti e le piante dell’orto. Peppino Urtu e sua moglie non sanno più che cosa fare per liberarsi delle cavallette: “Stanno mangiando tutto, una cosa così non me la immaginavo”. La piccola serra di una villa privata a Ottana, in provincia di Nuoro, è stata completamente invasa dalle cavallette che stanno mangiando tutto quello che trovano sul loro cammino: “Mangiano tutto, è impressionante. E’ arrivata anche da noi una delle sette piaghe d’Egitto”.