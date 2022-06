La viceministra dell’Economia Laura Castelli (M5s) è la prima a parlare sulla risoluzione del Movmento sull’Ucraina: “In queste ore sono usciti articoli che dicono che i miei colleghi al senato hanno scritto una risoluzione nella quale chiedono di non inviare armi. E’ una posizione che, secondo me, non potrà vedere neanche tutta la maggioranza d’accordo. Mi auguro che non sia questa la strada, perché la situazione è veramente molto importante e sul filo di lana. Io di sicuro non voterei una risoluzione, qualora presentata dal mio gruppo, che va fuori dalla collocazione storica dell’Italia”.