Pecco Bagnaia con la Ducati conquista la pole position nel Gp di Germania di MotoGp. Il pilota italiano chiude con il tempo di 1.19.931 e partirà domani al Sachsenring davanti al campione del mondo in carica Fabio Quartararo, secondo a soli 7 centesimi, e al francese Johann Zarco del Team Pramac a +0.099. Seguono Aleix Espargaro, Di Giannantonio, Miller, Marini, Martin, Vinales e Nakagami.

“Sono molto contento. Al primo tentativo sono andato lungo, nella ghiaia, alla fine non era facile fare il tempo oggi, fa veramente tanto caldo e c’è molto vento”, ha detto Bagnaia dopo la pole. “Già nelle quarte libere avevo visto che eravamo abbastanza competitivi e in qualifica abbiamo fatto un bel tempo – ha proseguito il pilota della Ducati – Questa è una pista difficile, sono molto contento”.

“Essere in prima o seconda fila qui è veramente importante e noi ci siamo riusciti. Sono molto felice”. E’ il pensiero di Fabio Quartararo dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp di Germania. “Sono quattro giorni che sto un po’ male ma sulla moto non lo sento, l’importante è essere in forma per domani perché la gara è lunga – ha aggiunto il pilota della Yamaha – Dobbiamo ancora decidere quale gomma usare, è veramente difficile”.