Un super attacco per l’Inter, con Dybala e Lukaku assieme. Più Lautaro. Già: è su questo che sta lavorando la dirigenza nerazzurra. Con l’Argentino la fumata bianca potrebbe arrivare a breve: la distanza tra domanda e offerta che era l’unico problema è limabile, e l’accordo sembra proprio destinato a chiudersi. E la pista Lukaku pure sembra tutt’altro che impercorribile: il belga vuol tornare a Milano e la dirigenza interista è pronta a riportarlo in maglia nerazzurra. Chiaro che per operazioni così importanti in entrata è necessario muovere qualcosa anche in uscita: l’Inter ha già diversi attaccanti importanti, da Sanchez a Dzeko, da Correa a Lautaro. E se Sanchez pare destinato inevitabilmente alla cessione è lecito aspettarsi che anche uno tra Dzeko e Correa venga venduto. Lautaro no: la volontà è tenerlo, ma non è detto che qualora arrivino offerte di squadre importanti, visto che l’argentino piace a molte big europee dal Tottenham all’Atletico Madrid, vengano ignorate. Ciò anche per esigenze di bilancio, anche se per eventuali cessioni “importanti” i primi indiziati vanno ricercati nel reparto arretrato: Dumfries e Skriniar in particolare.