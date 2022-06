Sono 39.474 i nuovi casi di Covid (10.371 ieri) e 73 i morti (41 ieri) che portano a 167.505 il totale delle vittime da inizio pandemia. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio il 14 giugno.

I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono 228.559 che fanno rilevare un tasso di positività al 17,3% (ieri era del 13,9%). In calo i ricoveri con sintomi (-11 da ieri per un totale di 4.199) e le persone in terapia intensiva (-10 da ieri per un totale di 183).