“Campo largo anche insieme a Italia Viva e Azione di Calenda? Se parliamo di apertura al civismo attivo noi siamo aperti. Ma se dobbiamo costruire le future sorti del fronte progressista con Italia Viva che ha preso lo 0,1% su tutto il territorio nazionale. Renzi lo vedo in tv ma non l’ho mai incontrato sui territori e neppure il simbolo di Italia Viva”. A rivendicarlo il presidente del M5s Giuseppe Conte, in conferenza stampa nella sede del partito, dopo le Amministrative.

Su Azione il giudizio è differente, ma anche in questo caso il presidente M5S chiude all’ipotesi di un futuro comune: “Carlo Calenda ha fatto operazioni mirate e molto astute. Ma ai cittadini non bisogna dire fesserie. Spesso si rincorre a fare decine di liste per cercare di prosciugare voti agli avversari. Molto spesso ci si affida a dei mammasantissima locali che portano pacchetti di voti“, continua il leader M5S, commentando l’esito delle amministrative. “A Palermo, per esempio, è successo questo per quanto riguarda Calenda. Un risultato è stato conseguito, ma a un prezzo che noi non pagheremo mai. Ci sono dei meccanismi che non ci apparterranno mai”, ha concluso.