Nessuna fumata bianca: per l’accordo (eventuale) tra Dybala e l’Inter bisognerà attendere. Il problema sono i soldi: la volontà dell’entourage della Joya di andare all’Inter c’è tutta, ma a patto di considerarlo un top player assoluto anche a livello di ingaggio, magari alla pari di chi prende di più, ma mai con uno stipendio inferiore. E dunque, se Lautaro e Brozovic guadagnano più di 6 milioni di euro a stagione la base fissa tale deve essere anche per Dybala secondo i suoi procuratori: e perciò per ora c’è distanza rispetto a quanto offerto da Beppe Marotta, intorno ai 5,5 milioni di euro più bonus. Distanze non siderali, sia chiaro, se l’offerta venisse portata ai 6 milioni dei colleghi per la parte fissa, più un altro milione raggiungibile con bonus legati a presenze, gol e vittorie, allora potrebbe arrivare la fumata bianca. Ci si rivedrà probabilmente già oggi, magari in videoconferenza con l’agente dell’argentino Jorge Antun per provare ad avvicinare le parti: possibile che già mercoledì si possa trovare un accordo e rendere Dybala un calciatore nerazzurro, andando a comporre un attacco con Lautaro, Lukaku (se arrivasse), Dzeko e Correa un attacco stellare…forse troppo per qualcuna delle stelle in questione.