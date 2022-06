Vendeva biglietti fotocopiati nelle vicinanze dello stadio Renzo Barbera di Palermo, in occasione della finale dei Playoff di serie C tra i rosanero e il Padova. Il bagarino proponeva ai tifosi i ticket dal prezzo maggiorato, con un rincaro del 200%. La Guardia di Finanza lo ha fermato a poche ore dall’inizio della partita vicino all’impianto sportivo: era in possesso di tre copie del medesimo titolo di accesso, relativo a un posto in curva Sud. In quel momento stava vendendo il biglietto a prezzo maggiorato a due giovani palermitani.

L’uomo infatti fotocopiava più volte un biglietto realmente acquistato, vendendo le versioni false ai clienti. I finanzieri hanno anche identificato un tifoso palermitano munito di una copia senza cambio nominativo. Al bagarino è stata contestata una sanzione amministrativa pecuniaria, per un importo tra i 2.500 e i 10 mila euro, mentre al tifoso – entrato nello stadio con un titolo di accesso recante altro nominativo – una sanzione tra i 100 e i 500 euro.