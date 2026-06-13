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Ultimo aggiornamento: 13:04

Mondiali, trovato un cadavere davanti allo stadio dove si allena l’Iran

di Redazione Sport
Il corpo in decomposizione è stato trovato in un'auto sospetta parcheggiata lì da mercoledì. In Messico, Tijuana è considerata una delle città più pericolose del paese: nel 2025 si sono verificati oltre 1.200 omicidi
Mondiali, trovato un cadavere davanti allo stadio dove si allena l’Iran
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Un cadavere in decomposizione è stato ritrovato nel bagagliaio di un Suv parcheggiato vicino allo stadio dove la nazionale di calcio iraniana si sta allenando durante i Mondiali, a Tijuana, nel nord-ovest del Messico. La macabra scoperta è avvenuta nel parcheggio del supermercato situato proprio di fronte allo stadio Caliente, dove la squadra iraniana si allena quotidianamente dal suo arrivo domenica – dopo aver ottenuto l’ok per i visti – a un minuto di auto dal loro hotel, in attesa dell’esordio previsto nella notte tra lunedì e martedì alle 3 contro la Nuova Zelanda, a Los Angeles.

L’auto sospetta era parcheggiata lì da mercoledì, secondo un portavoce della procura. In Messico, Tijuana è considerata una delle città più pericolose del paese: secondo le statistiche ufficiali, nel 2025, si sono verificati oltre 1.200 omicidi. L’Iran ha regolarmente continuato ad allenarsi sempre nella stessa struttura, ma l’area è stata posta sotto sequestro dalle autorità locali, che hanno avviato le indagini per identificare la vittima – che presentava segni di violenza – e ricostruire la dinamica dell’omicidio.

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