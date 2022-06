A Palermo sarà una notte da sogno. A tre anni dal fallimento della società, la squadra rosanero torna infatti in serie B. Il Palermo di Silvio Baldini ha battuto 1 a 0 il Padova nel ritorno della finale dei Playoff di Serie C. I rosanero tornano nella serie cadetta dopo 3 anni di limbo, replicando anche al ritorno il risultato di 1-0 dell’andata nella città veneta. A decidere l’incontro un rigore al 25′ del primo tempo, realizzato da Matteo Brunori: il bomber rosanero si è laureato capocannoniere del girone C della serie C, mettendo a segno 25 gol. Vedi Anche Palermo, piazze piene per la promozione in Serie B: esplode la gioia al fischio finale (video)

Mentre in città non si placano le polemiche per i presidenti di seggio che hanno disertato le elezioni amministrative (probabilmente anche a causa del fatto che in serata fosse prevista la partita), a Palermo dunque si torna ad esultare. L’ultima stagione in B risale a 2018/2019: quell’anno, dopo un complicato cambio di proprietà, la società rosanero venne dichiarata fallita. Ripartita dalla serie D con una nuova proprietà ha subito conquistato la serie C. Lo scorso anno era stata eliminata ai play off, quest’anno invece i siciliano hanno centrato l’obiettivo contro tutti i pronostici. Il giro di boa della stagione è rappresentato probabilmente dal cambio di tecnico: a dicembre a Palermo è tornato Silvio Baldini, che aveva allenato i rosanero per qualche mese già nel 2003. All’epoca venne esonerato a stagione in corso e sostituito da Francesco Guidolin: quell’anno è rimasto nella memoria dei palermitani perché si concluse con la prima storica promozione in serie A dopo 31 anni. Questa volta, invece, Baldini è riuscito a guidare i rosanero dritti fino all’obiettivo finale.

La promozione del Palermo è impreziosita poi da un altro record: alla finale col Padova, sugli spalti dello stadio Renzo Barbera c’erano più spettatori che in tutte le altre sfide decisive per assegnare un titolo giocate nella stagione 2021/22 tra A, B e C. Il numero di tifosi presenti –quasi 35mila, compresi i 357 in arrivo da Padova – ha superato infatti quelli di Reggio Emilia per lo scudetto del Milan in A e quelli di Lecce, Cremonese e Pisa in B. Peraltro, nella stagione appena conclusa, solo Inter, Milan, Juventus, Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina hanno superato il numero di spettatori di Palermo.