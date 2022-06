Ce’ anche un bimbo di due anni tra le persone medicate il 10 giugno sera a Milano a causa di una maxi rissa scoppiata tra gruppi di inquilini delle case popolari, in un quartiere periferico nei pressi del cimitero Maggiore. Il piccolo è stato portato in ospedale, ma solo a scopo precauzionale, per accertamenti. Intorno alle 21.30, una sessantina di persone si è riversata in strada armata anche di bastoni. Per sedare la lite, al civico 40, è dovuta intervenire la Polizia con la Questura di Milano che ha inviato una squadra di agenti in assetto antisommossa.