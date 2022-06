Azione, reazione. Il presidente parla, i tifosi rispondono. Lotito provoca, i supporters lo attaccano come non mai. Tutta colpa delle parole pronunciate dal patron della Lazio durante un appuntamento elettorale a Viterbo, dove Lotito sostiene il candidato di centrodestra. Il discorso, non si sa come, scivola sul calcio, sulle differenze tra tifoseria biancocelesti e giallorossa. Lotito parla e dice cose pesanti: per lui i tifosi laziali “sono particolari”, spiega di “averli abituati troppo bene perché nella loro storia hanno sempre sofferto, hanno fatto le collette e la gente si è anche rovinata economicamente, però erano coinvolti emotivamente“. E fin qui. Poi però Lotito parla dei tifosi rivali, che sono “diversi”: “Il tifoso giallorosso dice ‘la Roma non si discute, si ama’ e anche se va male sono contenti, a inizio stagione vogliono vincere il campionato poi si trovano a combattere per altre posizioni, ma si accontentano” è la frase del patron della Lazio, riportata dall’edizione online di Repubblica. Non si è fatta attendere la reazione incendiaria dei tifosi della Lazio, che sui social sono infuriati per le parole del patron, specie quando ha parlato di “colletta”.