Sembra essersi chiuso il ciclo di Sadio Manè alla guida dell’attacco del Liverpool. Il centravanti senegalese, ormai trentenne, è diventato l’oggetto del desiderio del Bayern Monaco. I bavaresi potrebbero perdere Lewandowski: il polacco vuole andar via, il club non vuole cederlo ma l’attaccante pare non sentire ragioni. E dunque, il walzer degli attaccanti vede il Bayern cautelarsi cercando Manè, mentre il Liverpool avrebbe individuato in Darwin Nunez del Benfica il sostituto del senegalese. Operazione a costi molto alti: si parla di circa 100 milioni di euro. A indicare il nome di Nunez sarebbe stato proprio l’allenatore dei Reds, Jurgen Klopp, che ha chiesto al ds Ward di intavolare la trattativa col Benfica. Il tedesco aveva già espresso parole di apprezzamento per l’attaccante uruguayano che i portoghesi avevano scovato nella Segunda Division spagnola, quando il ragazzo giocava nell’Almeria. Dopo una prima stagione non proprio esaltante Nunez è esploso nel suo secondo anno a Lisbona, con 34 gol in stagione. Nunez è un nome che piace molto anche al Manchester United e all’Atletico Madrid, ma il Liverpool sembrerebbe in vantaggio proprio in virtù della stima che Klopp nutre per l’attaccante.