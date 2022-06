E’ un Gianmarco Tamberi con oltre 11 chili in meno quello della conferenza stampa di presentazione dei Golden Gala: “Ho perso 11 chili e mezzo in pochi mesi e ora peso 78 chili grazie a una dieta rigorosa e grandi sacrifici. E ora sento di poter volare”. Se lo augurano tutti, che voli, prima di tutti lo stesso Tamberi: “A Roma voglio vincere una gara che mi è sempre sfuggita, e poi puntare al Mondiale e a quei 2 metri e 40 che merito”. Non si pone limiti Gimbo, mai: “Dopo Tokyo per qualche giorno ho pensato di non aver più nulla da dimostrare, che cosa ci può essere di più grande di un oro olimpico? Ma quella medaglia mi ha aiutato a guardarmi dentro e ora so di essere un insoddisfatto cronico, uno che in qualunque pedana si arrabbierà se non vola alto”. E oggi Tamberi, stella assoluta azzurra, salterà all’Olimpico di Roma. Non ci sarà tra le stelle azzurre Jacobs, cui Tamberi ha dedicato un pensiero: “Adesso per Jacobs la cosa più importante è recuperare bene per i Mondiali“.