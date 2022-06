Alla fine questa scialba Nations League di fine stagione, che le altre Nazionali utilizzano per preparare il Mondiale di Qatar 2022, almeno ha una sua utilità anche per l’Italia. Permette al ct Roberto Mancini di sperimentare, osare, rivoluzionare. La prima gara contro la Germania con qualche novità di formazione ha già dato effetti positivi, ora di fronte c’è l’Ungheria: l’occasione perfetta per stravolgere ancora l’undici titolare. Tanto si sa, in queste partite puntare sulla vecchia guardia ha esposto spesso alle figuracce, mentre buttare nella mischia qualche giovane può solo dare entusiasmo. Ecco allora che gli unici confermati, secondo le indiscrezioni, saranno Donnarumma in porta, Bastoni in difesa, Cristante a centrocampo e Scamacca in attacco (con il dubbio Politano). Ecco la formazione che ha in testa Mancini:

Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Gnonto, Scamacca/Politano, Raspadori.

Oltre al ritorno dal primo minuto di Leonardo Spinazzola, finalmente tornato ai suoi livelli dopo l’infortunio di un anno fa agli Europei, spicca la presenza nella probabile formazione di Wilfried Gnonto. Il 18enne è ormai il volto del nuovo corso di Mancini: tutto per l’assist servito a Pellegrini che ha permesso all’Italia di passare in vantaggio contro i tedeschi (1 a 1 il risultato finale). “Intanto è un ragazzo, ha 18 anni e non gli va data troppa pressione. Deve crescere tranquillamente. Per l’età che ha, sa giocare a calcio come pochi altri giocatori ed è molto veloce“, ha detto il ct in conferenza stampa.

Orario e dove vederla

La seconda gara di Nations League è in programma alle ore 20.45 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, anche su Raiplay in streaming. In questo momento l’Ungheria è in testa al gruppo 3 di Lega A, grazie alla vittoria per 1 a 0 con l’Inghilterra (l’Italia prenda nota). Gli azzurri hanno un punto, come la Germania: con una vittoria potrebbero guadagnare terreno sui tedeschi o sugli inglesi, che sempre questa sera si sfidano all’Allianz Arena di Monaco.