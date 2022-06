Uno scontro frontale tra due auto sulla strada provinciale 230 a Villarboit (Vercelli) ha provocato la morte di tre giovani tra i 20 e i 22 anni. L’incidente è avvenuto all’alba, intorno alle 5, all’altezza di una curva che conduce all’abitato di Busonengo. Nell’urto sono rimaste ferite altre due persone: una, in gravi condizioni, è stata portata all’Ospedale di Novara. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vercelli, Arborio, Santhià e Casanova Elvo, oltre alla polizia stradale e ai vigili del fuoco. La strada provinciale, nel tratto dell’incidente, è bloccata al traffico. In un altro incidente a Novara, un motociclista di 49 anni è finito contro un palo in una rotonda stradale. Il personale del 118 ha soccorso il centauro e lo ha trasportato in codice rosso all’Ospedale Maggiore, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione.