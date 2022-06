“Andate a vedere nella seduta del Parlamento europeo come hanno votato Lega e Fratelli d’Italia quanto è stato proposto il Pnrr. Hanno votato contro. Ma secondo voi queste forze politiche possono gestire i fondi europei?“. A dirlo, dal palco di Palermo, in città per sostenere la candidatura di Franco Miceli, è stato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. “Se c’è una cosa che non ci possiamo rimproverare è quella di non aver fatto ciò che ci proponeva la destra in questi anni. Le hanno sbagliate tutte. Pensiamo alla lotta alla pandemia: per strizzare l’occhio a quattro no vax e a chi pagava le conseguenze delle chiusure, si sono messi a corteggiare chi era contrario ai vaccini e al green pass. Ma noi abbiamo salvato milioni di vite”.

Prima della pandemia, ha continuato Orlando, “Meloni ci invitava a rompere con l’Europa. Ci propone di andare con Salvini in pellegrinaggio in Polonia e Ungheria. Vi immaginate se noi fossimo stati da quella parte e poi avessimo chiesto i 300 miliardi di euro, che cosa ci avrebbero risposto?”.

Video facebook/Tiziana Calabrese