Il deputato repubblicano Greg Steube, in collegamento con la commissione Giustizia degli Stati Uniti, ha mostrato le sue tre pistole, lamentandosi del fatto che, con la legge allo studio della stessa commissione, non potrebbe più usarle. Il motivo è che dopo l’ennesima strage negli Usa, i parlamentari stanno discutendo un progetto di legge per alzare l’età minima per l’acquisto di armi semi automatiche e, allo stesso tempo, per “depotenziarle” con l’utilizzo di proiettili con calibro inferiore. A un certo punto la collega del Partito democratico, Sheila Jackson Lee, lo ha interrotto con un “spero non siano cariche”. La replica di Steube: “A casa mia faccio quello che voglio”.