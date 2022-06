“Le armi sono la prima causa di morte per i bambini in America, più del cancro. Dobbiamo fare qualcosa questa volta”. È l’appello che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha rivolto al Congresso dalla Casa Bianca giovedì sera. Un invito a fare qualcosa per fermare la spirale della violenza che negli ultimi cinque anni ha provocato più di 200 morti. Il discorso segue l’ultimo massacro a Tulsa, in Oklahoma: un uomo è entrato all’ospedale St. Francis e ha aperto il fuoco con un fucile semiautomatico Ar-15 acquistato il giorno stesso, uccidendo quattro persone. Si tratta della stessa arma usata dal 18enne Salvador Ramos nella strage nella scuola di Uvalde, in Texas, del 24 maggio scorso.

“Dobbiamo vietare le armi d’assalto. E se non possiamo vietarle allora alziamo l’età per acquistarle. Dobbiamo rafforzare i controlli”, ha affermato Biden, invitando i legislatori a ripristinare i limiti alla vendita dopo le sparatorie nel paese: sono state almeno 200 solo in questo inizio di 2022. “Quante ulteriori carneficine siamo disposti ad accettare?”, ha domandato polemico. Le dichiarazioni di Biden arrivano a pochi giorni dalla proposta di legge del presidente canadese, Justin Trudeau, che il 31 maggio ha annunciato “il congelamento nazionale della proprietà delle armi”.

Rivolgendosi agli americani, il presidente degli Stati Uniti ha precisato che il Secondo Emendamento della Costituzione – sulla base del quale ogni cittadino americano può possedere delle armi – non è assoluto, in quanto i diritti che prevede non sono illimitati. Biden ha ribadito che se il Congresso non accoglierà tutte le sue proposte, deve almeno trovare dei compromessi per tenere le armi da fuoco lontane da chi ha problemi di salute mentale e aumentare l’età per acquistare armi d’assalto da 18 a 21 anni. “So quanto sia difficile, ma non mi arrenderò mai, e se il Congresso fallisce, credo che questa volta anche la maggioranza del popolo americano non si arrenderà“, ha concluso.