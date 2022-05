Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che “i militari russi garantiranno il passaggio senza ostacoli delle navi con grano dai porti ucraini al mar Mediterraneo se l’Ucraina risolverà il problema dello sminamento delle sue acque costiere”. La Russia ha già fatto tutto il possibile per risolvere la questione della sicurezza alimentare, secondo il ministro. “Mentre i Paesi occidentali che hanno creato diversi problemi con la chiusura dei loro porti alle navi russe, con l’interruzione delle catene logistiche e finanziarie, dovrebbero chiaramente riflettere su ciò che è più importante per loro, se mettersi in mostra sul problema della sicurezza alimentare o risolvere il problema con azioni e misure concrete”, ha sottolineato Lavrov in conferenza stampa dopo un incontro con il suo omologo del Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani.