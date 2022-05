Kiev compie 1540 anni: la capitale dell’Ucraina celebra e festeggia il suo anniversario e lo fa con un emozionante video diffuso dal ministero della Cultura e della Politica dell’Informazione ucraino. La città, che è tra le più antiche d’Europa (la data di fondazione ufficialmente riconosciuta è il 482 d.C., ma potrebbe anche essere precedente), trascorre un anniversario difficile, tra i più complicati di tutta la sua storia, poiché si celebra in un clima di guerra, tensioni e conflitti, così come si evince chiaramente dalle immagini del video. “Oggi Kiev è una città che è sopravvissuta. Ferita dalla guerra, ma bella e invincibile, come sempre, maestosa e orgogliosa”, scrive il ministero. Il sindaco Vitali Klitshko celebra la capitale ucraina sui social: “La storia della nostra città è la storia di ognuno di noi”, scrive postando il video dei luoghi simbolo della città, definendola “orgogliosa e invincibile. Kiev è il cuore dell’Ucraina. E combatterà sempre! Buon compleanno, Kiev”.