Contestato, a Palermo, il ministro della Salute, Roberto Speranza, al grido di “assassino”. Il segretario di Articolo Uno era in città per lanciare la candidatura di Franco Miceli. Fuori da Villa Filippina, dove era in programma l’incontro, ci sono stati momenti di tensione tra la polizia e alcuni manifestanti, vicini al partito Italexit, che hanno tentato di entrare nell’edificio, come ha raccontato il Giornale di Sicilia. Presente alla contestazione, sempre del partito fondato da Gianluigi Paragone, anche il senatore ex M5s, Mario Michele Giarrusso.