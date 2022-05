Applausi e cori per Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, fischi per il presidente Andrea Agnelli. Questa l’accoglienza dello Juventus Stadium al termine della partita pareggiata 2-2 con la Lazio al momento della festa per lo storico capitano bianconero e per la Joya, entrambi all’ultima partita casalinga con la Vecchia Signora. Nella serata degli addii, però, la festa è stata rovinata dalla evidente contestazione dei tifosi al presidente Agnelli, mentre veniva inquadrato in mezzo al campo.

Video emozionale, striscioni, applausi e lacrime: così è stato omaggiato Giorgio Chiellini alla sua ultima partita allo Juventus Stadium. Tra i più forti difensori dell’ultima era bianconera e italiana, lascia la Juve dopo 17 anni. Il numero 3 al centro del campo con le due figlie ha seguito il video a lui dedicato. Poi i giocatori hanno preso Dybala e lo hanno lanciato in aria con l’ovazione del pubblico e le lacrime dell’attaccante argentino. I fischi ad Agnelli sono arrivati in particolare per il mancato rinnovo del numero 10, nell’anno in cui la Juventus è rimasta a secco di trofei per la prima volta dopo un decennio di trionfi.