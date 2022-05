La Ducati fa doppietta nelle qualifiche della MotoGp francese: Francesco Pecco Bagnaia con il tempo di 1’30″450 ha centrato la pole position e avrà al suo fianco il compagno di squadra, l’australiano Jack Miller (1’30″519), e lo spagnolo dell’Aprilia Aleix Espargaro (1’30″609).

Quarta posizione per il francese della Yamaha Fabio Quartararo (1’30″688), seguito da altre due Ducati: Enea Bastianini (1’30″711) e il transalpino Johann Zarco (1’30″863). Completano la top ten del Gp francese quattro piloti spagnoli: le Suzuki di Joan Mir (1’30″943) e Alex Rins (1’30″977), la Ducati di Jorge Martin (1’31″068) e Marc Marquez (1’31″148), con la Honda.

Con il miglior tempo di qualifica nel Gp, per Pecco Bagnaia “è stata una grande pole. Nella Fp4 ero un po’ nervoso e stavo faticando a fermare la moto. Sono contento di aver scommesso con il tecnico delle sospensioni in una piccola modifica che mi ha permesso di trovarmi molto meglio. Penso di aver fatto un grande step in avanti durante questa qualifica e mi dà una grande carica per la gara di domani”.

Nel frattempo, il motomondiale si prepara a celebrare Valentino Rossi nel fine settimana del Gp d’Italia in programma al Mugello: sabato 28 maggio, prima delle qualifiche ufficiali, verrà ritirato il numero 46 con cui il Dottore ha gareggiato nei suoi 26 anni di carriera in una cerimonia sul rettilineo principale.