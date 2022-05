“L’Ue si è trasformata da una piattaforma economica costruttiva in un attore aggressivo e bellicoso, che mostra già le sue ambizioni ben oltre il continente europeo“. Così il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, parlando a Dushanbe in Tagikistan. Secondo quanto riporta Interfax, il ministro, commentando le aspirazioni dell’Ucraina di entrare in Ue ha aggiunto: “Questa è una questione di relazioni tra Kiev e l’Ue. Però ci sono forti dubbi sul fatto che questo desiderio da parte di Kiev sia innocuo”.