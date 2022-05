La Corea del Nord oggi ha lanciato tre missili balistici a corto raggio verso il mar del Giappone: a riferirlo sono stati i militari di Tokyo e della capitale della Corea del Sud Seul, che hanno contato i lanci missilistici di oggi come “la sedicesima iniziativa nordcoreana del genere” nel 2022. Una nuova “iniziativa” che avviene a distanza di appena due giorni dall’insediamento del neo presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol.

“Condanniamo fermamente i continui test illegali di missili balistici da parte della Corea del Nord, compresi i lanci che utilizzano la tecnologia dei missili intercontinentali” hanno commentato in una nota congiunta Ue e Giappone, a seguito del vertice tenutosi a Tokyo. “Rimarremo fermi nel nostro sostegno al regime internazionale di disarmo nucleare e non proliferazione e ribadiamo che la Corea del Nord non può avere lo status di Stato dotato di armi nucleari in conformità con il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari”. Entrambi i firmatari si sono detti “seriamente preoccupati” per la situazione nel Mar Cinese orientale, le acque che circondano le isole Senkaku e il Mar Cinese Meridionale e hanno ribadito di opporsi fermamente a qualunque “tentativo unilaterale che cambi lo status quo” e aumenti le tensioni interne alla regione, minandone la “stabilità”.