Dalle 10.00 alle 22.00 di martedì 10 maggio, gli iscritti al MoVimento 5 Stelle hanno la possibilità di votare sulla piattaforma SkyVote la proposta di destinare i 75mila euro – frutto delle restituzioni dei portavoce nazionali del Movimento – alle spese di trasporto e assistenza per 63 minori provenienti da diversi orfanotrofi ucraini: l’iniziativa è stata promossa dall’associazione “Papa Giovanni XXIII”, impegnata sul territorio dall’inizio del conflitto per assicurare conforto e aiutare le vittime ucraine – soprattutto le più fragili – a lasciare il Paese, con autobus e mezzi diretti in Italia, dove famiglie e strutture vicine all’associazione sono pronte ad accoglierli.

“Il Movimento”, ha scritto il leader Giuseppe Conte su Facebook presentato la consultazione, “sta impiegando tutti gli sforzi possibili per spingere l’Italia e a seguire l’Europa e la comunità internazionale ad avviare un serio e credibile negoziato in modo da pervenire al più presto a una soluzione politica del conflitto. Nello stesso tempo non possiamo trascurare i contributi di solidarietà e di vicinanza al popolo ucraino duramente colpito dall’aggressione”. Quindi ha concluso: “Sono certo che questa iniziativa risponda allo spirito che anima la nostra comunità, alla voglia di pace e giustizia che deve essere garantita a tutti, in particolare ai piccoli che sono le prime vittime della guerra”.

Gli iscritti da più di sei mesi al Movimento 5 stelle – che non siano soggetti al “periodo di sospensione”, esclusi dell’associazione o sostenitori – possono rispondere al seguente quesito: “Sei d’accordo con la proposta di destinare la somma di 75mila euro, già raccolte per effetto delle restituzioni dei portavoce nazionali, alle spese di trasferimento aereo, di trasporto dell’ultimo miglio e di prima assistenza per un gruppo di 63 minori e loro accompagnatori provenienti da orfanotrofi dall’Ucraina, per il tramite dell’associazione Papa Giovanni XXIII?”.