La Cina ha trovato il modo di rompere il… ghiaccio su un importante dossier geopolitico: nel 2013, per la prima volta, la “Yong Sheng” ha raggiunto l’Europa attraverso l’Artico. Così, una nave da carico è diventata il simbolo delle ambizioni del “Regno di Mezzo” nell’Estremo Nord. Avida di risorse naturali e agendo da Superpotenza presente in ogni parte del mondo, Pechino ha lavorato sodo per incrementare la sua influenza nella regione. Come membro del Consiglio Artico, sta investendo in giacimenti di gas, esportando il format della Via della Seta (Polare), strizzando l’occhio a Islanda e Norvegia per implementare commercio e turismo, rivendicando diritti in qualità di paese “vicino all’Artico”… Ma a cosa punta esattamente Xi Jinping?

