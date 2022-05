Le bombe di Mosca hanno colpito anche il Museo nazionale commemorativo letterario di Hryhoriy Skovoroda nella cittadina di Skovorodynivka, regione orientale ucraina di Kharkiv: è distrutto. Lo ha reso noto su Facebook il capo della comunità di Zolochiv, Viktor Kovalenko, ripreso dai media ucraini. Un missile ha colpito il tetto dell’edificio del XVIII secolo provocando un incendio che ha inghiottito tutti i locali della struttura. Il figlio del direttore del museo che era di guardia nella notte è stato estratto dalle macerie con diverse ferite.

Nella tenuta diventata poi un museo lavorò per gli ultimi anni della sua vita e fu sepolto Hryhoriy Skovoroda, filosofo del ‘700 di origine cosacca ucraina che visse e lavorò nell’Impero russo. Fu anche poeta, insegnante e compositore di musica liturgica. L’opera di Skovoroda ha contribuito al patrimonio culturale sia dell’odierna Ucraina sia della Russia: entrambi i Paesi lo rivendicano come un figlio nativo.

H. Skovoroda is known not only in ????????, but also worldwide. More people will be interested in his philosophy and visit his museum after restoration. Boards and bricks may be destroyed, but not ideas. No one has done more to promote ???????? culture than the Kremlin’s “strategists”. pic.twitter.com/oD1v7MYlk7

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 7, 2022