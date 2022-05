Sono 47.039 i nuovi positivi al coronavirus SARS-CoV-2 registrati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 62.071 di ieri. Quasi identico invece il numero delle nuove vittime: 152, una in meno di ieri. I test molecolari e antigenici effettuati sono 335.275 (ieri 411.047), per un tasso di positività in calo al 14% (ieri 15,1%). I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 371, cinque in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, con 42 nuovi ingressi, mentre i ricoverati nei reparti ordinari scendono a quota 9.614, ovvero 81 in meno rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi sul territorio nazionale – in calo per il terzo giorno di fila – scendono a 1.187.070, 12.890 in meno di ieri: oltre un quarto sono concentrati tra Lazio (152.595) e Lombardia (154.526). In totale i casi di Covid-19 diagnosticati dalla comparsa dell’epidemia in Italia sono 16.633.911, di cui 15.282.800 dimessi o guariti e 164.041 deceduti. Rispetto al periodo lunedì-mercoledì della scorsa settimana (25-27 aprile) il numero dei nuovi casi diagnosticati cala (143.697 vs 129.120), mentre cresce leggermente quello dei decessi (425 vs 429).