Sono 62.071 i nuovi casi di Sars-Cov-2 diagnosticati in Italia nelle ultime 24 ore tra i 411.047 tamponi processati, di cui 330.688 test antigenici rapidi. L’incidenza è del 15,1%. I decessi sono stati 153. Sul fronte delle ospedalizzazioni si segnala un forte calo dei posti letto occupati in area medica (-99), mentre restano stabili (-2) le terapie intensive in un giorno da 45 ingressi. Ad oggi risultano quindi ricoverati nei reparti Covid ordinari 9.695 pazienti e altri 366 vengono assistiti in rianimazione. In isolamento domiciliare si trovano 1.189.899 di positivi per un totale di 1.199.960 attualmente positivi.

Il confronto settimanale fa segnare un incremento di diversi indicatori, ma i dati sono potenzialmente falsati dal fatto che lunedì scorso fosse 25 aprile, giorno festivo in cui il numero di tamponi è stato molto basso e si sono registrate poche dimissioni. Nelle ultime 48 ore le positività riscontrate sono state 80.967, circa 26mila in più delle 54.453 degli stessi giorni della settimana scorsa ma con oltre 210mila test in più effettuati. In rialzo anche il numero di decessi (da 239 a 277) e gli ingressi in terapia intensiva (da 49 a 77). Positivo invece il saldo ingressi-uscite dall’area medica con -43 posti letto occupati, una netta inversione di tendenza rispetto al +433 dei primi due giorni della scorsa settimana. Da inizio pandemia i casi accertati sono 16.586.268, in 15.222.419 sono guariti o sono stati dimessi (+67.398 nell’ultimo giorno) e 163.889 pazienti Covid sono invece morti.

Con 9.590 nuove infezioni diagnosticate, la Lombardia è la regione che fa segnare il maggior incremento nelle 24 ore. La Campania ne segnala 7.577, il Veneto si ferma a 6.126 e il Lazio ne riporta 5.053. Seguono la Puglia (4.766), la Sicilia (4.615), il Piemonte (3.870) e la Toscana con 3.620. Oltre 2mila casi anche in Emilia-Romagna (2.354), Calabria (2.284), Abruzzo (2.273), Sardegna (2.088) e Marche (2.017). Più di mille contagi invece in Liguria e Friuli Venezia Giulia.