“Fatto grave senza precedenti”, “da sinistra attacco vergognoso“. La presenza (con relativo intervento) del direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano sul palco di Fratelli d’Italia a Milano è diventato il caos politico di giornata. Il Partito democratico ha chiesto un chiarimento urgente, dal movimento della Meloni, invece, è partita la difesa d’ufficio del giornalista che, secondo Daniela Santanchè, non ha tenuto un comizio politico bensì “una lezione sul conservatorismo italiano di cui, come tutti sanno, il direttore del Tg2 è uno dei maggiori esperti e rappresentanti culturali”. Punti di vista. La capogruppo dem in commissione Vigilanza di Viale Mazzini, ad esempio, ha parlato “comizio grave e assolutamente improprio”: “Non è mai accaduto che un direttore di Tg Rai facesse un comizio a una convention di partito. Secondo le regole Rai chi lo ha autorizzato? Serve un urgente chiarimento e l’intervento dei vertici Rai” ha detto Valeria Fedeli. Simili le parole di Michele Anzaldi, deputato renziano nonché segretario della Commissione: “Caso senza precedenti: mai un direttore di un tg Rai era salito sul palco di una conferenza di partito per un intervento di carattere politico, addirittura proprio l’intervento chiamato a lanciare il discorso immediatamente successivo della leader Giorgia Meloni. Come ha potuto l’amministratore delegato Fuortes autorizzare una tale umiliazione della funzione del servizio pubblico? – ha chiesto l’esponente di Italia Viva – Come è stato possibile avallare un atto di tale disprezzo e arroganza nei confronti dei cittadini che pagano il canone?”.

La polemica, neanche a dirlo, non verte solo sulla presenza di Sangiuliano alla convention di Fdi, ma anche sui contenuti del suo discorso. Per il solito Anzaldi non ci sono dubbi: “Che sia stato un intervento politico lo confermano gli stessi quotidiani che ne hanno dato conto – ha spiegato – la convention Fdi è stata apostrofata come ‘giornata di avvio della campagna elettorale’, ‘inizio del percorso per portare Fdi a Palazzo Chigi‘, ‘atto fondativo del nuovo partito dei conservatori’, e il discorso di Sangiuliano sul conservatorismo – ha sottolineato – è stato inserito dal Corriere della Sera in un pezzo sul nuovo ‘Pantheon’ di Fdi. Nessun dubbio, quindi, che sia stato un episodio dal chiaro carattere politico”. Non la pensa così Daniela Santanchè, capogruppo Fdi in Vigilanza: “Anzaldi probabilmente non ha ascoltato l’intervento del direttore Sangiuliano o, cosa più probabile, non l’ha capito – ha accusato la senatrice – Il suo non è stato uno speech politico, come malignamente e falsamente afferma Anzaldi, ma piuttosto una lezione sul conservatorismo italiano di cui, come tutti sanno, il direttore del Tg2 è uno dei maggiori esperti e rappresentanti culturali. Infine – ha detto ancora – alla senatrice Fedeli vorrei chiedere: Sangiuliano può presentare il libro di Landini alla Festa dell’Unitá, ma non partecipare alla Conferenza programmatica di FdI?”.

Da Fratelli d’Italia, inoltre, si parla di “vergognoso attacco della sinistra a Sangiuliano”: “Il suo è stato un elegante e colto contributo al dibattito sul conservatorismo, non un comizio – ha detto il deputato e responsabile Tlc del partito Alessio Butti, secondo cui “il direttore del Tg2 non ha esposto un punto di vista ‘politico’, ma ha analizzato il pensiero di alcuni protagonisti del conservatorismo italiano, tra i quali Prezzolini. Mi domando – ha concluso – se la Fedeli che tenta di intimidire un giornalista serio e corretto come Sangiuliano sia la stessa Fedeli che da ministro dell’Istruzione si era spacciata quale laureata, anziché diplomata, salvo poi correggere il curriculum. Che vergogna!”. Da registrare anche la posizione del leader di Azione Carlo Calenda, secondo cui la presenza di un direttore Rai a una convention politica non è una novità: “Senza precedenti direi di no. Pensa Campo Dall’Orto alla Leopolda. Su non facciamo doppia morale. Non porta bene” ha scritto su Twitter, rispondendo ad Anzaldi. Gianfranco Rotondi, invece, ha parlato di “vera e propria intimidazione da parte di Valeria Fedeli.