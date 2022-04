Nevicata in corso questa mattina in Val d’Aveto, in provincia di Genova. L’ondata di maltempo che ha colpito la Liguria questa notte ha portato inoltre precipitazioni temporalesche d’intensità anche moderata, accompagnate da locali grandinate, hanno interessato soprattutto il centro Levante. Notte molto movimentata a Genova per i vigili del fuoco. A causa della forte perturbazione che ha colpito Genova i vigili hanno operato in diversi scenari: caduta alberi, rami pericolanti, allagamenti e due incidenti stradali di cui uno sulla A10 in zona aeroporto, dove un camion si è ribaltato rendendo necessaria la chiusura al transito. In totale, dalla mezzanotte alle otto del mattino, sono state 26 le operazioni di soccorso.