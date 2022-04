Il giro più veloce sul circuito di Portimao lo firma Johann Zarco. Il francese in sella alla Ducati Pramac scatterà dalla pole position del Gran premio del Portogallo, quinti appuntamento della stagione di MotoGp. Accanto a lui in prima fila un ottimo Joan Mir, secondo con la Suzuki, e ancora una volta la sorprendente Aprila guidata da Aleix Espargaro. Grande qualifica per i due piloti del team VR46: Marco Bezzecchi ha conquistato il sesto tempo, mentre Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, scatterà ottavo.

Delusione invece per Marc Marquez e Fabio Quartararo: a meno di un minuto dal termine della Q2, avevano firmato rispettivamente il primo e il secondo tempo, che però sono stati cancellati per via delle bandiere gialle in pista. La Yamaha guidata dal campione del mondo partirà quindi dalla quarta casella, mentre lo spagnolo della Honda si è dovuto accontentare della nona posizione. La Ducati ufficiale si consola grazie alla quarta posizione in griglia di Jack Miller, mentre in casa Marquex festeggia il fratello minore Alex che scatterà settimo.

Alex Marquez e Marini sono i due piloti che avevano superato il taglio della Q1. Brutta sessione invece per Pecco Bagnaia su Ducati ufficiale, caduto proprio nel corso della Q1 e costretto domenica a partire di fatto dal fondo dello schieramento. Sorto simile per il leader del mondiale Enea Bastianini, finito nella ghiaia quando stavo cercando il giro veloce: partirà 18esimo. Fuori dalla Q2 anche Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli, a loro volta costretti a una gara difficile in cui dovranno tentare di recuperare posizioni.