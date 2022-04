“Non c’è ancora nessuna prova che Mariupol sia completamente caduta” in mano ai russi. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando dalla Casa Bianca. “È discutibile che Putin abbia il controllo di Mariupol”, ha aggiunto. Sottolineando che “quello che sappiamo è che dovrebbe permettere il funzionamento dei corridoi umanitari” per l’evacuazione dei civili. “Qualunque altro capo di Stato lo farebbe in queste circostanze”, ha concluso.