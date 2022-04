Il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso del dibattito in tv contro Marine Le Pen, ha accusato la candidata del Rassemblement National di “dipendere dal potere russo”. Nell’attacco contro la sfidante, Macron ha citato, in particolare, il prestito da 9 milioni di euro contratto da Le Pen nei confronti di un creditore russo vicino a Putin. “Sono una donna libera e difendo la Francia“, ha risposto Le Pen, che poi ha mostrato un foglio con un suo Tweet del 2014, in cui aveva scritto: “Sono favorevole a un’Ucraina libera che non sia soggetta agli Usa, all’Unione europea o alla Russia”.