L’oppositore russo Alexey Navalny invita la Francia a votare per Emmanuel Macron al secondo turno delle presidenziali, mentre accusa il partito di Marine Le Pen di aver “venduto la sua influenza politica a Putin’. In una lunga serie di tweet, Navalny, che a marzo scorso è stato condannato a 9 anni di carcere, si è detto sotto “shock” per il prestito di 9 milioni di dollari negoziato nel 2014 dall’allora partito Front National (diventato poi Rassemblement national) con una banca russa. “È corruzione. È la vendita di influenza politica a Putin”, si legge nel messaggio.

“Mi rendo conto dell’ironia della situazione”, è stato l’esordio di Navalny su Twitter, “un prigioniero politico russo si rivolge agli elettori francesi”. Ma “tecnicamente sono in prigione a causa di una denuncia di una società francese“, ha detto in riferimento alla denuncia di Yves Rocher. “Ho studiato francese all’università, e quando vengo a Parigi, indosso un foulard con qualsiasi tempo. Quindi questo Paese è vicino a me e ci proverò”. Quindi si è rivolto agli elettori: “È senza alcuna esitazione che invito il popolo francese a votare per Macron il 24 aprile, ma vorrei rivolgermi a coloro che non escludono il voto per Le Pen. Vorrei parlarvi della corruzione e del conservatorismo. Prima di tutto, io e i miei colleghi indaghiamo sulla corruzione in Russia e ne so più di altri. E, come se non bastasse, ho passato molti anni a costruire una coalizione politica anti-Putin composta non solo da liberali, ma anche da conservatori di destra che lo vedevano come Marine Le Pen come esempio da seguire. Sono stato molto criticato per questo, ma penso che la mia capacità di parlare con persone con diverse opinioni politiche sia il mio vantaggio e non penso che tutti quelli con cui sono in disaccordo debbano essere cancellati dall’arena politica”.

1/18 Je me rends compte de l’ironie de la situation: un prisonnier politique russe s’adresse aux électeurs français. Mais techniquement, je suis en prison à cause d’une plainte déposée par une entreprise française. — Alexey Navalny (@navalny) April 20, 2022

Nonostante questo, Navalny continua: “Sono rimasto scioccato nell’apprendere che il partito di Le Pen ha ottenuto un prestito di 9 milioni di euro dalla First Czech-Russian Bank. Credetemi, questo non è solo un ‘affare losco’. Questa banca è una nota agenzia di riciclaggio di denaro che è stata creata su istigazione di Putin. Che ne diresti se un politico francese ricevesse un prestito da Cosa Nostra? Beh, è lo stesso. Non dubito per un momento che i loro negoziati con queste persone e le loro transazioni con loro comportino un accordo politico segreto. Questa è corruzione. Ed è una vendita di influenza politica a Putin”. Il riferimento è al prestito che nel 2014 il Front National ha chiesto e ottenuto dalla banca russa per finanziare la campagna per le elezioni Regionali e dipartimentali del 2015. Il credito concesso fu appunto di 9,4 milioni di euro da restituire entro il 2028: nel frattempo la banca, come ricostruito da Le Monde, è fallita.

Quindi l’oppositore analizza il fenomeno del “conservatorismo di Putin”: “Ogni volta che la destra europea mostra simpatia per il ‘conservatorismo’ di Putin, mi lascia perplesso. Putin e la sua élite politica sono completamente immorali, disprezzano i valori della famiglia: avere una seconda e anche una terza famiglia, amanti e yacht è la norma per loro. Sono ipocriti. Poco tempo fa imprigionavano la gente che possedeva la Bibbia, e ora benedicono se stessi nelle chiese. Odiano la classe media e trattano i lavoratori con disprezzo. In Russia, quelli che lavorano sono molto poveri. Putin ha attuato una politica migratoria completamente insensata in cui il libero ingresso di migranti dall’Asia centrale coincide con la trasformazione di questi migranti in schiavi senza diritti”. Infine, conclude Navalny, “Putin ha creato e sta sostenendo e traendo profitto da un vero e proprio stato terroristico in Cecenia dove l’omicidio, il rapimento e l’intimidazione sono diventati la norma. Ecco perché tutti coloro che si definiscono ‘conservatori’ e simpatizzano con Putin sono solo degli ipocriti senza scrupoli. Le elezioni sono sempre difficili. Ma devi andare, almeno per votare contro”.