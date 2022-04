“Io posso aver commesso errori come presidente del Consiglio ma se c’è una cosa che ho sempre perseguito in tutte le sedi é l’interesse nazionale. È un’infamità metterlo in discussione”. Così il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, parlando della missione russa in Italia durante il Covid. “Questa missione è stata vivisezionata dal Copasir – ha aggiunto – e non ha ravvisato che questa missione ha travalicato i confini sanitari”. “Spionaggio? – ha concluso – Non sono emersi elementi di spionaggio”, sottolineando che tutti i comparti italiani hanno seguito l’intervento confinandolo in ambito sanitario.