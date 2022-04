“C’è un fiume di turisti, arrivato soprattutto nelle città d’arte e lungo le nostre coste. Prevediamo consistenti arrivi anche nel breve termine, per questo dobbiamo stare attenti con il Covid. Manteniamo la mascherina al di là delle decisioni nazionali, perché non ci possiamo rilassare”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito alla decisione del governo di togliere l’obbligo delle mascherine al chiuso a partire da maggio.