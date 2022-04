“Cinque minuti di orologio per spiegare a Conte che su di lui non ho sospetti ma solo certezze. E quando vuole sono pronto a un confronto tv all’americana, se ha il coraggio di farlo”. Lo ha scritto Matteo Renzi, su Facebook, pubblicando un video in cui spiega che Giuseppe Conte ha omesso di dire che Roberto Vecchione, ex capo del Dis, avrebbe incontrato, fuori dai luoghi istituzionali, il segretario alla Giustizia americano Bill Barr.