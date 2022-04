L’ingresso dell’Ambasciata della Federazione Russa a Roma è stato imbrattato con della vernice rossa. L’autore sarebbe stato fermato e denunciato. Nelle immagini, le operazioni di rimozione della pittura dal cancello di Via Gaeta. L’autore dell’atto vandalico, fermato e denunciato, è un cittadino ucraino di 43 anni. L’uomo è stato fermato dai militari dell’Esercito presenti come presidio fisso nel perimetro della sede diplomatica e non ha opposto resistenza. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per imbrattamento e deturpamento.