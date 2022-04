Tre degli sciatori sono riusciti a mettersi in salvo in autonomia e hanno chiamato i soccorsi, mentre il quarto è rimasto sepolto sotto la neve ed ha perso la vita sul posto. A causa del forte vento e delle nevicate avvenute nell'area tra fine marzo e inizio aprile, oggi in Piemonte c'è un alto rischio valanghe sui settori occidentali, fra i quali è compresa la Valle Maira