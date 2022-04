Cadaveri con le mani legate dietro la schiena e i segni di colpi sulla nuca. Vittime: civili. Le immagini del massacro di Bucha, città non lontana da Kiev, hanno fatto il giro del mondo e sconvolto l’Occidente. Il presidente ucraino Zelensky definisce i soldati di Mosca “assassini, torturatori e stupratori”. E invece il Cremlino parla invece di una “messa in scena provocatoria”. Quanto accaduto è stato in realtà confermato da molte testimonianze, raccolte dagli inviati di alcune testate internazionali (The Economist, per esempio) e dall’ong Human Saving Rights.

Queste immagini, scattate dai fotografi dell’Associated Press che si trovavano sul posto – Rodrigo Abd e Vadim Ghirda – confermano a loro volta quanto detto dai testimoni, motivo per cui Ilfattoquotidiano.it sceglie di pubblicarle.