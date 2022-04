“Ho ripreso a studiare ma sono ancora al Cairo, sono molto contento di poter essere qui oggi. E davvero dura, è difficile fare piani per il futuro. La mia non è una vera libertà, sono in attesa della prossima udienza perché sono state posticipate”. Lo ha detto il ricercatore e attivista egiziano, Patrick Zaki, intervenendo in collegamento dall’Egitto al Forum Casa Comune in corso alla Fondazione Feltrinelli, a Milano. “Ci sono tante persone in Egitto in carcere per i reati di opinione. Sono colleghi, amici, che si trovano in carcere solo con la colpa di avere delle idee ed esprimerle – ha concluso -. Bisogna far conoscere la loro situazione”

video Facebook/Fondazione Giangiacomo Feltrinelli