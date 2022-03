È morta nella notte tra il 29 e il 30 marzo Maria Romana De Gasperi, saggista, politica e figlia dello statista democristiano Alcide De Gasperi: aveva 99 anni. A dare la notizia è stata la Fondazione omonima, di cui De Gasperi è stata fondatrice nel 1982 e presidente onoraria dal 2013.

L’impegno di Maria Romana De Gasperi, raccontano dalla fondazione, ha attraversato tutta la storia della Repubblica, fin dalle sue origini: “È stata accanto al padre in momenti che hanno segnato la storia italiana, a cominciare dal viaggio a Washington del gennaio 1947 che consacrò il rapporto tra il nostro Paese e gli Stati Uniti“.

Lo scorso anno Maria Romana De Gasperi aveva ricevuto dal Presidente Mattarella l’onorificenza di “Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”, e da Papa Francesco quella di “Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine di San Gregorio Magno“. Il capo dello Stato si è detto “profondamente commosso” per la scomparsa di Maria Romana De Gasperi, e ha inviato ai suoi familiari un messaggio dove ne ricorda “l’affettuosa e attiva vicinanza all’opera di Alcide De Gasperi in momenti cruciali della storia della Repubblica e il costante e prezioso impegno per conservarne e diffonderne la memoria”.

In una recente intervista, De Gasperi aveva raccontato di quando faceva da assistente al padre Alcide: alla domanda su quanto guadagnasse da quel lavoro, aveva risposto che non guadagnava niente. E aveva aggiunto: “Papà sosteneva che in famiglia fosse sufficiente uno stipendio pubblico. E mi passava qualcosa del suo”.

In foto: Maria Romana De Gasperi e Romano Prodi alla conferenza straordinaria dei presidenti dei parlamenti dell’Unione europea, marzo 2021.