È franata parte della collina sovrastante la spiaggia di Capo Rossello, a Realmonte, in provincia di Agrigento. Grossi massi sono precipitati sulla spiaggia, travolgendo alcune imbarcazioni. “Avevamo allertato le autorità mesi fa, ma ci hanno dato dei catastrofisti. Per fortuna il crollo è avvenuto in inverno, perché questo è un porticciolo turistico, in estate sarebbe stata una tragedia“, ha commentato Claudio Lombardo, responsabile dell’associazione Mareamico.